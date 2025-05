Bebê de 8 meses morre após comer açaí envenenado

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte apura a morte da bebê Yohana Maitê Filgueira Costa, de 8 meses, após consumir açaí supostamente envenenado junto com a prima Geisa de Cássia Tenório Silva, de 50 anos, que também foi intoxicada. O caso aconteceu em Macaíba, na Grande Natal, no mês de abril, mas a confirmação do envenenamento foi divulgada apenas nesta segunda-feira (5), informou o Metrópoles.

Leia mais: Perícia: Ovo de Páscoa que matou irmãos continha chumbinho

Segundo a investigação, a sobremesa foi entregue à casa de Geisa por um entregador, como parte de uma sequência de presentes recebidos anonimamente ao longo de três dias. Em 14 de abril, Geisa dividiu o açaí com a bebê, que era sua sobrinha de criação e prima de segundo grau. Cerca de 40 minutos depois, Yohana passou mal e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento, onde não resistiu. Geisa também apresentou sintomas, mas a princípio os familiares acreditaram que se tratava de uma reação emocional à perda da criança.