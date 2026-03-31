Funcionários do cemitério de Strozza, na província de Bérgamo, na Itália, encontraram o caixão de Pamela Genini danificado e o corpo da jovem de 29 anos decapitado. A informação foi divulgada pelo programa “Dentro la notizia”, exibido pelo Canale 5.

Os operários trasnferiam o caixão do local em que foi sepultado após o funeral, há quatro meses, para o túmulo da família. Segundo o relato, o caixão tinha parafusos soltos e excesso de silicone nas bordas. Ao abrirem a urna, viram os restos mortais sem a cabeça.

O corpo foi recolhido para perícia. A Promotoria de Bérgamo instaurou investigação contra pessoas ainda desconhecidas por vilipêndio de cadáver e furto. As apurações estão sob responsabilidade dos carabinieri da companhia de Zogno e do comando provincial de Bérgamo.