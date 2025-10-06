Lula e Trump conversam por videochamada sobre tarifaço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por videoconferência nesta segunda-feira (6) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo o Palácio do Planalto. O diálogo se dá após os acenos de Trump a negociações sobre o tarifaço e declarações de que teve “boa química” com Lula.

Durante o encontro virtual, Lula pediu a revogação das tarifas de até 40% sobre exportações brasileiras aos EUA e a retirada das sanções impostas a autoridades do país. Também participaram da conversa o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda) e Sidônio Palmeira (Secom).