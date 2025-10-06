Trump ignora Bolsonaro e concorda em encontrar-se com Lula

O presidente americano Donald Trump não citou o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no telefonema desta segunda-feira (6), de cerca de 30 minutos, com o presidente Lula (PT). O julgamento de Bolsonaro foi um dos argumentos usados pelo governo dos EUA para aplicação de sanções contra o Brasil.

Leia mais: Lula e Trump conversam por videochamada sobre tarifaço

Na conversa, Lula pediu a Trump a retirada do tarifaço imposto pelo republicano ao Brasil. O petista também solicitou que Trump suspenda "medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras" - o republicano cassou vistos de auxiliares de Lula e autorizou sanções financeiras contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).