Crianças nem sempre percebem abuso em redes sociais

O vídeo de quase 50 minutos publicado na quarta-feira (6) pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca (veja em https://www.youtube.com/watch?v=FpsCzFGL1LE&t=29s&ab_channel=Felca), acendeu o debate sobre os riscos à saúde mental de crianças e adolescentes que são expostos nas redes sociais. Um ponto do vídeo chama a atenção: muitas das vítimas envolvidas nos casos de exploração e sexualização não se consideram abusadas e defendem os adultos responsáveis pela violação.

No vídeo que o influenciador denuncia, crianças e adolescentes aparecem em situações sexualizadas e adultizadas. Por exemplo, fazendo danças sensuais, com pouca ou até nenhuma roupa, em momentos de intimidade na cama e no banho e por vezes envolvendo bebidas alcoólicas.

A não percepção do abuso como sendo de fato uma violência é mais comum quando se tem um vínculo com o agressor/expositor. A psicanalista Daniela Teperman, doutora em Psicanálise e Educação pela FEUSP (Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo), diz que há a percepção de corresponder ao amor e à expectativa, na tentativa de não desagradar aquele adulto.