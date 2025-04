VÍDEO mostra brasileira expulsa da cabine de avião após invadi-la

Uma brasileira foi imobilizada por comissários de bordo durante um voo da American Airlines entre São Paulo e Nova York, após invadir a cabine dos pilotos. O caso é da última quinta-feira (24), mas ganhou repercussão nesta terça-feira (27), quando um vídeo passou a circular amplamente nas redes sociais. A informação é do Uol.

A movimentação foi interpretada por parte da tripulação como tentativa de invasão da cabine. Imediatamente, comissários intervieram e contiveram a mulher no corredor da aeronave, jogando-a no chão.

Durante a confusão, a passageira reagiu agressivamente. “Você não tem vergonha? Eu te dou um chute no seu saco”. Em seguida, lançou uma "carteirada": “Filho da p*, nojento, não pode encostar a mão em mim, você não sabe com quem está falando, você vai se f*. Eu fui perguntar por que estava atrasado e esse viado me pôs para fora.”

As cenas foram registradas por outros passageiros e mostram o momento em que a mulher é imobilizada. Também é possível ouvir gritos de outro passageiro, que discute com comissários e com quem estava ao redor.