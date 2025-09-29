Trump reafirma plano de taxar filmes estrangeiros em 100%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar nesta segunda-feira (29) impor tarifas de 100% sobre todos os filmes produzidos fora do país, afirmando que a indústria americana “foi roubada por outros”. A declaração foi feita em postagem na rede social Truth Social, sem detalhar cronograma ou regras para a medida.
A ameaça reforça comentário anterior de maio, quando disse que a indústria de filmes americana estava “morrendo rapidamente” e autorizou órgãos comerciais a estabelecer tarifas sobre produções estrangeiras.
A indústria de Hollywood é estratégica para a economia dos EUA, gerando mais de 2,3 milhões de empregos e US$ 279 bilhões em vendas em 2022, segundo a Motion Picture Association. No entanto, especialistas afirmam que o setor ainda luta para se recuperar após as greves e os impactos da pandemia de Covid-19, que mudaram o hábito do público, levando muitos a assistir filmes em casa em vez de cinemas.
Trump não mencionou se a medida afetaria séries de TV, outro setor cada vez mais rentável.
*Com informações do The Guardian