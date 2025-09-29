Trump reafirma plano de taxar filmes estrangeiros em 100%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar nesta segunda-feira (29) impor tarifas de 100% sobre todos os filmes produzidos fora do país, afirmando que a indústria americana “foi roubada por outros”. A declaração foi feita em postagem na rede social Truth Social, sem detalhar cronograma ou regras para a medida.

A ameaça reforça comentário anterior de maio, quando disse que a indústria de filmes americana estava “morrendo rapidamente” e autorizou órgãos comerciais a estabelecer tarifas sobre produções estrangeiras.