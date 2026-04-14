Uma bebê de um ano sofreu fratura no nariz e apresentou hematomas pelo corpo após o período escolar numa creche municipal de Valentim Gentil (SP). O caso foi registrado na Polícia Civil na última sexta-feira (10) pela mãe da criança, que contesta a versão apresentada pela instituição.

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A unidade de ensino fez contato com o pai da menina na tarde de quinta-feira (9) para informar sobre uma queda. Ao buscar a filha, a família notou inchaço no rosto e marcas pelo corpo. Um exame de raio-x realizado em Votuporanga (SP) confirmou que a criança trincou o nariz.

Divergências no relato