14 de abril de 2026
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Professor aparece pelado em reunião entre reitor e alunos

Por | da Rede Sampi
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Reprodução de vídeo
Segundo a UFMT, o professor procurou espontaneamente a Reitoria para prestar esclarecimento e se retratar.
Segundo a UFMT, o professor procurou espontaneamente a Reitoria para prestar esclarecimento e se retratar.

Um professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) apareceu nu durante transmissão online com estudantes de Engenharia, na quinta-feira (9), no campus de Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá.

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Além dos alunos, o encontro online incluiu a reitora, docentes e técnicos da instituição.

Segundo a universidade, o professor procurou espontaneamente a Reitoria para prestar esclarecimento e se retratar. A instituição informou que adotou medidas imediatas, com prioridade ao acolhimento da comunidade acadêmica, especialmente dos estudantes.

O docente foi encaminhado para acompanhamento na Secretaria de Atenção à Saúde do Servidor (SASS). A UFMT informou que os desdobramentos administrativos seguem os trâmites institucionais.

A universidade reafirmou compromisso com a integridade dos estudantes e com a manutenção de ambiente acadêmico seguro.

As informações são do g1.

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