Um professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) apareceu nu durante transmissão online com estudantes de Engenharia, na quinta-feira (9), no campus de Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá.

Além dos alunos, o encontro online incluiu a reitora, docentes e técnicos da instituição.

Segundo a universidade, o professor procurou espontaneamente a Reitoria para prestar esclarecimento e se retratar. A instituição informou que adotou medidas imediatas, com prioridade ao acolhimento da comunidade acadêmica, especialmente dos estudantes.