Trump vai tarifar remédios em 100%, caminhões e móveis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai aplicar novas tarifas de importação a partir de 1º de outubro. O maior impacto será nos medicamentos, que terão imposto de 100%. Armários de cozinha e banheiros terão taxa de 50%, móveis estofados 30% e caminhões pesados 25%.

Trump disse na sua rede social que as medidas são necessárias por “questões de segurança nacional” e para estimular fábricas no país. Segundo ele, empresas farmacêuticas que já estão construindo plantas nos EUA ficarão isentas da cobrança.