Trump vai tarifar remédios em 100%, caminhões e móveis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai aplicar novas tarifas de importação a partir de 1º de outubro. O maior impacto será nos medicamentos, que terão imposto de 100%. Armários de cozinha e banheiros terão taxa de 50%, móveis estofados 30% e caminhões pesados 25%.
Leia mais: Tarifaço pode levar quase um milhão de americanos à pobreza
Trump disse na sua rede social que as medidas são necessárias por “questões de segurança nacional” e para estimular fábricas no país. Segundo ele, empresas farmacêuticas que já estão construindo plantas nos EUA ficarão isentas da cobrança.
Economistas alertam que os preços podem disparar, principalmente de remédios, aumentando gastos de pacientes e pressionando os sistemas de saúde. Há risco de falta de produtos, encarecimento de seguros e até racionamento de medicamentos.
Em 2024, os EUA importaram cerca de US$ 230 bilhões em produtos farmacêuticos. A perspectiva de preços dobrados preocupa consumidores e pode afetar o custo de programas como o Medicare.
O pacote de tarifas também atinge a construção civil, já pressionada pelos altos custos de moradia e crédito caro. Por outro lado, caminhoneiras americanas, como Peterbilt e Mack, devem ser beneficiadas pela proteção contra concorrência estrangeira.
*Com informações da AP News