O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi detido, nesta segunda-feira (13), pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE). A informação da prisão em solo americano foi confirmada pela Polícia Federal.

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Ramagem possui uma condenação de 16 anos de prisão, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pelo crime de tentativa de golpe de Estado. O ex-parlamentar era considerado foragido pelas autoridades brasileiras.