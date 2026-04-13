O trabalhador autônomo José Marques Barbosa, de 62 anos, teve parte das nádegas amputada devido a complicações durante internação na rede pública do Distrito Federal. A família afirma que as lesões surgiram depois de ele permanecer muito tempo na mesma posição enquanto estava no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

A família registrou ocorrência na Polícia Civil do DF e avalia medidas judiciais; também questiona as condições de atendimento durante a permanência no HBDF.

José foi internado em 20 de janeiro de 2026, após ser atropelado por uma motocicleta, com diagnóstico inicial de traumatismo craniano. Recebeu alta em 3 de fevereiro, ainda em recuperação de fraturas. Depois, apresentou piora no quadro clínico e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento do Riacho Fundo II, onde exames apontaram plaquetas baixas e pneumonia, com 80% do pulmão comprometido.