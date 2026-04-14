Uma van escolar caiu em uma ribanceira na manhã de hoje na rodovia RJ-155, em Angra dos Reis (RJ).

O veículo caiu por volta das 6h na região de Serra D'Água. Conforme imagens do local, divulgadas nas redes sociais, o ponto da estrada era de curva e o asfalto estava com inúmeros buracos, com cones de sinalização ao lado.

Até o momento, foram confirmadas 11 vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, oito delas tiveram ferimentos leves e outras três estavam em estado moderado.