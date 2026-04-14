Van escolar com 15 passageiros cai em ribanceira
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Uma van escolar caiu em uma ribanceira na manhã de hoje na rodovia RJ-155, em Angra dos Reis (RJ).
O veículo caiu por volta das 6h na região de Serra D'Água. Conforme imagens do local, divulgadas nas redes sociais, o ponto da estrada era de curva e o asfalto estava com inúmeros buracos, com cones de sinalização ao lado.
Até o momento, foram confirmadas 11 vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, oito delas tiveram ferimentos leves e outras três estavam em estado moderado.
Crianças e adultos estavam no transporte. Ainda não se sabe, no entanto, quantos eram os ocupantes nem a identidade deles.
Acidente está sendo atendido neste momento. O socorro está sendo realizado por equipes do Quartel de Angra dos Reis (10º GBM), com o apoio de viaturas de salvamento, combate a incêndio, resgate e atendimento pré-hospitalar.
O UOL entrou em contato com a Prefeitura de Angra dos Reis e aguarda retorno.