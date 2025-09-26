27 de setembro de 2025
NARCOTERRORISMO

Polícia mata 'Cria', chefe de facção em operação na Maré

Reprodução/SBT
“Cria” vinha sendo monitorado há dois meses.
“Cria” vinha sendo monitorado há dois meses.

Edmilson Marques de Oliveira, o “Cria”, apontado como chefe do Terceiro Comando Puro (TCP) e considerado um dos narcoterroristas mais violentos do Rio, foi morto pela Polícia Civil durante operação no Complexo da Maré, nesta sexta-feira (26).

Leia mais: Equipe do SBT fica presa em tiroteio na Maré, no Rio; VÍDEO

Segundo a corporação, “Cria” vinha sendo monitorado há dois meses e era responsável por planejar invasões, disputas territoriais e dezenas de homicídios. Ele foi localizado numa casa ao lado de uma creche e resistiu à prisão. Outros dois suspeitos foram presos.

O delegado Felipe Curi, secretário de Polícia Civil, afirmou que o criminoso era “o homem da guerra”, conhecido por matar não apenas rivais, mas também moradores por desconfiança.

Durante a operação, helicópteros deram apoio aéreo e a Linha Amarela teve de ser interditada na altura da Vila do João. A operação teve início após informações de que o TCP pretendia expandir pontos de venda de drogas para áreas próximas a escolas e unidades de saúde.

De acordo com a Polícia Civil, o objetivo foi evitar confronto ainda maior, já que os criminosos planejavam atacar uma comunidade rival.

*Com informações do SBT

