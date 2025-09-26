Equipe do SBT fica presa em tiroteio na Maré, no Rio; VÍDEO

A repórter Bruna Carvalho e o cinegrafista Thiago Ramos, do SBT, ficaram presos numa rua durante a intensa troca de tiros no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (26). Os jornalistas acompanhavam a operação emergencial da Polícia Civil quando o confronto começou. Ambos conseguiram sair do local vivos e sem ferimentos .
Segundo o SBT News, a ação foi executada nas comunidades da Vila do João, Vila dos Pinheiros e Salsa e Merengue, áreas controladas pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Durante o tiroteio, a Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade, foi interditada, mas reaberta por volta das 9h.
Helicópteros da polícia sobrevoaram a região e, segundo moradores, foram usados como “plataforma de tiros”.
A Polícia Civil informou que a operação foi deflagrada após a identificação duma “movimentação atípica” de criminosos, que planejavam atacar uma comunidade dominada por facção rival.
“Para evitar um confronto que poderia gerar muitas vítimas inocentes, deflagramos a ação emergencial. As diligências seguem em andamento”, disse a corporação em nota.