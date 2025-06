Michelle ganha força política e causa racha no bolsonarismo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem intensificado sua atuação à frente do PL Mulher e se consolidado como uma das principais lideranças do partido. Com agenda pública intensa, eventos com grande mobilização e uso estratégico das redes sociais, ela vem pavimentando o caminho que pode levá-la à disputa presidencial em 2026, algo que, ao mesmo tempo em que fortalece sua imagem, gera desconforto em parte da base bolsonarista.

Leia mais: Bolsonaro e Michelle flertam pelo 'Zap' durante interrogatório

No início de junho, Michelle reuniu cerca de mil participantes no Encontro Nacional de Mandatárias, em Brasília, onde lançou seu livro Edificando a Nação. Desde que assumiu o comando do PL Mulher em 2023, com aval de Valdemar Costa Neto e um orçamento mensal de R$ 860 mil, ela promove uma reestruturação do braço feminino da legenda, com aumento no número de filiadas e viagens para ampliar a capilaridade do projeto conservador voltado ao público feminino.