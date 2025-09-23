'Inegociável': Lula defende democracia e soberania do Brasil

Na Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira (23), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que democracia e soberania são “inegociáveis”. O petista alertou para a “desordem internacional” marcada por sanções arbitrárias, intervenções unilaterais e ataques à soberania de países.

Lula também citou a condenação de Jair Bolsonaro pelo STF, ressaltando que o Brasil deu um recado claro ao mundo: “Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela”.