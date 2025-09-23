Trump elogia Lula e confirma encontro: 'muito agradável'; AO VIVO

Donald Trump disse nesta terça-feira (23), em discurso na Assembleia Geral da ONU, que teve “química excelente” com Lula e que os dois vão se reunir na próxima semana. O presidente dos EUA contou que abraçou o brasileiro no plenário e garantiu: “Ele gostou de mim, eu gostei dele”.

Leia mais: Quatro países do Ocidente reconhecem o estado Palestino

Trump reforçou o tom elogioso já no fim de sua fala: “Ele parece um homem muito agradável, eu gosto dele e ele gosta de mim. E eu gosto de fazer negócios com pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto, mas tivemos ali esses 30 segundos ali, foi uma coisa muito rápida, mas foi uma química excelente. Isso foi um bom sinal”.