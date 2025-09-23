Trump elogia Lula e confirma encontro: 'muito agradável'; AO VIVO

Donald Trump disse nesta terça-feira (23), em discurso na Assembleia Geral da ONU, que teve “química excelente” com Lula e que os dois vão se reunir na próxima semana. O presidente dos EUA contou que abraçou o brasileiro no plenário e garantiu: “Ele gostou de mim, eu gostei dele”.
Trump reforçou o tom elogioso já no fim de sua fala: “Ele parece um homem muito agradável, eu gosto dele e ele gosta de mim. E eu gosto de fazer negócios com pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto, mas tivemos ali esses 30 segundos ali, foi uma coisa muito rápida, mas foi uma química excelente. Isso foi um bom sinal”.
Apesar do aceno a Lula, o republicano não deixou de criticar o Judiciário brasileiro, considerado por ele a raiz da crise entre os dois países. “O Brasil agora enfrenta tarifas pesadas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades dos nossos cidadãos americanos e de outros, com censura, repressão, armamento, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos”, declarou.
O encontro, confirmado por fontes do governo brasileiro, deve tratar das sanções aplicadas ao Brasil após o julgamento de Jair Bolsonaro. Será a primeira conversa direta entre os líderes desde o início da disputa tarifária, que impôs 50% de taxação a produtos brasileiros.
No mesmo discurso, Trump exaltou sua gestão, chamou os EUA de “país mais sexy do mundo”, atacou a ONU, negou o aquecimento global e afirmou ter encerrado “sete guerras sozinho”. O único aplauso que arrancou da plateia foi quando pediu cessar-fogo em Gaza.