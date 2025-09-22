Quatro países do Ocidente reconhecem o estado Palestino

Canadá, Austrália e Reino Unido anunciaram nesse domingo (21) o reconhecimento oficial do Estado da Palestina, numa ação conjunta que aumenta a pressão sobre Israel e expõe divergências com os Estados Unidos. Os três países, historicamente aliados de Israel, afirmaram estar frustrados com a falta de avanços rumo à solução de dois Estados.

Leia mais: Comissão da ONU acusa Israel de genocídio em Gaza

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou que a medida não é um “prêmio” ao Hamas, mas um passo para manter viva a esperança de paz. Ele anunciou novas sanções contra líderes do grupo. Do lado palestino, o Hamas chamou a decisão de “bem-vinda”, mas cobrou medidas práticas que garantam direitos e interrompam o bloqueio em Gaza.