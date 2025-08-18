Kamylinha nega ter sido explorada por Hytalo Santos

A influenciadora Kamylinha, que aparecia em diversos vídeos dançando ao lado de Hytalo Santos e foi “adotada” pelo youtuber, se pronunciou pela primeira vez neste domingo (17/8), ao Domingo Espetacular, da Record, e saiu em defesa do colega. A mãe da menor também deu entrevista e disse que nunca viu “nada demais” nas gravações feitas por Hytalo, preso na última sexta-feira (15) ao lado do marido, Israel Vicente, em Carapicuiba (SP).

Na entrevista, Kamylinha afirmou que nunca foi alvo de exploração por parte de Hytalo Santos. “Eu sempre gostei de dança, sempre gostei de dançar. Então, eu postava vídeos dançando. Nunca teve esse negócio de exploração. Nunca teve. Eu sou assim, eu gosto de dançar. Eu gosto de viver a minha vida. Eu só queria viver a minha vida em paz com ele, só”, disse ela ao Domingo Espetacular, da Record.