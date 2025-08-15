Do vídeo de Felca à prisão: entenda passo a passo do caso Hytalo

Preso junto com o marido em na Grande São Paulo nesta sexta-feira (15), o influenciador Hytalo Santos viu seu nome ganhar repercussão após a publicação de um vídeo de quase 50 minutos do youtuber Felca, intitulado "adultização", que aborda casos de exploração sexual de crianças e adolescentes - veja em https://www.youtube.com/watch?v=FpsCzFGL1LE&t=29s&ab_channel=Felca

Hytalo e Israel Nata Vicente foram encontrados por agentes da Polícia Civil paulista em Carapicuíba, a partir de um pedido de prisão feito pelo Ministério Público da Paraíba.

