Hytalo recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários

Ex-funcionários de Hytalo Santos afirmaram ao programa Fantástico, da Globo, que viam malas de dinheiros e joias na casa do influenciador, que foi preso, na sexta-feira, em Carapicuíba (SP). Hytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba desde dezembro de 2024 sob suspeita de exploração de crianças e adolescentes e trabalho infantil.

O caso ganhou maior dimensão após um longo vídeo publicado, no começo de agosto, pelo youtuber conhecido como Felca sobre adultização de crianças, com denúncias de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes.