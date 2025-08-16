Audiência de custódia: Hytalo Santos e marido têm prisão mantida

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Natã Vicente, tiveram a prisão preventiva mantida após audiência de custódia virtual realizada neste sábado (16).

O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a realização da audiência de custódia com os influenciadores e a manutenção da prisão de ambos. "Foi realizada apenas para verificar se alguma ilegalidade foi cometida no ato da prisão. Eles permanecem presos", informou. A reportagem aguarda informações da Secretaria de Administração Penitenciária sobre a transferência dos dois para João Pessoa.

Hytalo e Israel foram presos nesta sexta-feira (15) enquanto dormiam em uma casa alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Juiz decretou prisão preventiva alegando "indícios de participação do indiciado" em crimes de tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. Decreto ainda cita risco de obstruir a investigação.