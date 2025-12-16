Uma mulher de 29 anos foi atingida com um chute no peito durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro Cidade Pomar, na Serra, Grande Vitória (ES), no sábado (13). A ação foi registrada em vídeo por testemunhas e circula na internet.

As imagens mostram o momento de confusão em frente a uma distribuidora de bebidas, onde policiais tentavam localizar um foragido da Justiça. Durante a intervenção, um PM imobiliza um homem e outro desfere o chute na mulher, que cai ao chão. Também ouve-se xingamentos e sons semelhantes a disparos.