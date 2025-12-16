16 de dezembro de 2025
BRIGA NA RUA

PM dá 'voadora' no peito de mulher durante abordagem; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo
As imagens mostram o momento de confusão em frente a uma distribuidora de bebidas.
As imagens mostram o momento de confusão em frente a uma distribuidora de bebidas.

Uma mulher de 29 anos foi atingida com um chute no peito durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro Cidade Pomar, na Serra, Grande Vitória (ES), no sábado (13). A ação foi registrada em vídeo por testemunhas e circula na internet.

As imagens mostram o momento de confusão em frente a uma distribuidora de bebidas, onde policiais tentavam localizar um foragido da Justiça. Durante a intervenção, um PM imobiliza um homem e outro desfere o chute na mulher, que cai ao chão. Também ouve-se xingamentos e sons semelhantes a disparos.

Em nota, a PM informou que dois homens agrediram os policiais e foram detidos por desacato e resistência. A corporação disse que vai instaurar procedimento administrativo para apurar os fatos.

*Com informações do SBT News

