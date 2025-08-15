VÍDEO mostra momento em que influenciador Hytalo Santos é preso

O influenciador Hytalo Santos foi preso, na manhã desta sexta-feira (15), em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada pela promotora Ana Maria França, do Ministério Público da Paraíba. O marido de Hytalo, Israel Natan Vicente, também foi preso, segundo a promotoria.

Um vídeo mostra o momento em que Santos e Vicente recebem voz de prisão do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

Segundo o despacho da Justiça, a decretação da prisão preventiva era necessária para impedir novos atos de destruição ou ocultação de provas ou a intimidação de testemunhas - fatos que já estariam ocorrendo desde que o influenciador soube da investigação.