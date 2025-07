Atleta morre atingida por deslizamento em montanha

"A notícia do falecimento da bicampeã olímpica de biatlo Laura Dahlmeier, em um terrível acidente de montanhismo, é profundamente chocante para todos nós do Movimento Olímpico. Ela perdeu a vida em suas amadas montanhas. Laura fez história nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang 2018 como a primeira biatleta a conquistar o ouro no sprint e na perseguição na mesma edição dos Jogos. Ela será lembrada para sempre. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento tão difícil", disse Kirsty Coventry, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI)