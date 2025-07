Goleiro campeão Júlio Sérgio perde filho para o câncer; VÍDEO

Enzo Bertagnoli, filho do ex-goleiro Júlio Sérgio, com passagens marcantes por Santos e Roma, morreu nesse domingo (27), aos 15 anos, após enfrentar uma dura batalha contra um tumor cerebral.

A notícia comoveu o mundo do futebol. O Santos Futebol Clube, no qual Júlio foi goleiro entre 2002 e 2004, prestou solidariedade:

"O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Enzo Bertagnoli [...]. Muita força aos familiares e amigos do Enzo. Sintam-se abraçados neste momento tão difícil. A nação santista está com vocês!", diz a nota publicada nas redes sociais.

Clubes pelos quais Júlio Sérgio passou como jogador ou membro da comissão técnica, como Coritiba e Roma, onde foi bicampeão da Copa da Itália, também expressaram pesar.

"Júlio, estamos com você neste momento de dor inimaginável. Todos aqui estamos com sua família, e todos os romanistas o abraçam", escreveu o clube italiano.