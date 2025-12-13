O ex-deputado estadual Marcell Moraes (PSDB-BA) foi preso na noite desta sexta-feira (12) em um condomínio de luxo no bairro do Comércio, em Salvador. Ele é suspeito de ameaçar a namorada, agredi-la verbalmente, danificar o veículo da vítima e arremessar o celular dela na praia.

A prisão aconteceu após a Polícia Militar ter sido acionada para averiguar uma denúncia de violência no condomínio. O ex-deputado foi detido e conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

De acordo com a Polícia Civil, Moraes foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, injúria e dano no âmbito da violência doméstica.