Presidente da CBF é alvo de operação da PF sobre compra de votos

A CBF também afirmou que, até o momento, não recebeu nenhuma informação oficial sobre o objeto da investigação. Nenhum equipamento ou material foi levado pelos agentes.

"O presidente Samir Xaud permanece tranquilo e à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários", afirmou.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, esteve com o presidente da CBF, nesta segunda-feira (28), na sede da PF em Brasília De acordo com a assessoria da CBF, a visita foi institucional e os dois discutiram acordos de cooperação em temas como integridade do esporte, combate à manipulação de resultados e segurança de grandes eventos.