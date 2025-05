Samir Xaud é eleito e assume em meio a racha com clubes

Pouco conhecido no cenário nacional, Xaud conseguiu se viabilizar politicamente em tempo recorde: menos de 48 horas após o afastamento de Ednaldo Rodrigues, reuniu apoio de 25 das 27 federações estaduais, isolando a tentativa de candidatura do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos.

O novo presidente contou também com a adesão de dez clubes, incluindo quatro da Série A: Vasco, Botafogo, Palmeiras e Grêmio. Já 21 clubes, insatisfeitos com o modelo eleitoral da CBF, que confere peso maior aos votos das federações, decidiram não participar da eleição, criticando a falta de representatividade.

Mesmo diante do boicote, Xaud foi eleito com ampla maioria, graças ao peso triplo do voto das federações no sistema eleitoral da CBF, em comparação com o peso dos clubes.

A chapa vencedora defendeu, no discurso de posse, que a nova gestão chega com o “compromisso de transformar a administração do futebol por meio da transparência, da inclusão e da modernização”.