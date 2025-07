Jovem reage a assalto e morre; bandido foge sem levar nada; VÍDEO

O criminoso fugiu sem levar o celular da jovem. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio. Até o momento ele não foi preso.

O crime aconteceu a poucos quarteirões da casa onde Gabriela morava com um amigo e a família dele. A jovem perdeu a mãe quando criança e não tinha contato com o pai. Ela foi criada pela avó e nos últimos anos passou a dividir casa com amigos.

Uma amiga disse à Folha que Gabriela já perdeu seu celular num assalto anterior e afirmou acreditar que ela agiu por impulso nesta terça. Ainda não há informações sobre o velório da jovem.