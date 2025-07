Roubos de celular são mais frequentes em dias úteis, diz pesquisa

Em queda, os roubos de celular no Brasil chegaram a 374,7 mil em 2024, concentrados principalmente nos dias úteis - de segunda a sexta, a média diária é em torno de 15% dos casos, com queda no fim de semana.

Já os furtos de aparelhos têm lógica inversa, com alta de registros no sábado e no domingo. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

O período com a maior frequência de roubos ocorreu das 18h às 23h, com 41% dos casos, com pico entre 19h e 20h. Oito de cada dez registros aconteceu em via pública, e o restante se divide em parcelas parecidas entre estabelecimentos financeiros, casas e transporte público.