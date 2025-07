Homem que deu 60 socos em mulher alegou surto claustrofóbico

"Eu não quis sair do elevador porque achei que ele fosse me agredir e, no corredor, não tem câmeras. Ele queria me convencer a sair de lá. Foi aí que ele disse que eu ia morrer e começou a me bater sem parar", complementou.

Ela já prestou depoimento à polícia. A reportagem também apurou que, por conta das lesões, Juliana entregou aos policiais do plantão, no dia da ocorrência, um bilhete em que afirmava que ele já sabia que ia bater nela e, por isso, pediu que saísse do elevador.

"Ele começou a me bater e disse que ia me matar", escreveu ela na ocasião. O ataque foi gravado por uma câmera de segurança.