EUA oferecem R$140 milhões por informações para prender Maduro

No domingo, o chavista PSUV (Partido Socialista Unido da Venezuela) conquistou 285 das 335 prefeituras disputadas nas eleições locais, segundo projeções do próprio Maduro. No número estariam 23 das 24 capitais do país.

De acordo com o aparelhado CNE (Conselho Nacional Eleitoral), a participação ultrapassou os 44%, o que representaria aproximadamente 6,27 milhões de eleitores. O pleito, no entanto, não contou com observação internacional, e a imprensa local afirma que os centros de votação estavam vazios.

Assim que se declarou reeleito pela terceira vez, em julho de 2024, o regime passou a ser pressionado a apresentar as atas eleitorais, como manda a legislação venezuelana e como fez a oposição, antevendo uma possível fraude. Os documentos dos opositores, checados por mais de um instituto independente, apontam para a vitória do principal adversário do ditador, Edmundo González.