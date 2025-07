Venezuela impõe taxa surpresa de 15% a 77% ao Brasil

A Venezuela voltou a cobrar impostos sobre produtos brasileiros, contrariando um acordo bilateral firmado com o Brasil desde 2014. A medida afeta diretamente exportações de Roraima, porta de entrada do comércio entre os dois países, e põe em risco a parceria econômica na região.

Exportadores foram pegos de surpresa quando as mercadorias brasileiras - como farinha, margarina, cacau e cana-de-açúcar, passaram a ser tarifadas mesmo com a apresentação de certificados de origem, que garantem isenção tributária no âmbito do Acordo de Complementação Econômica entre os países.