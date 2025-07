Aliado barra impeachment de Tarcísio e expõe isolamento do PSOL

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), arquivou na última sexta-feira (18) um pedido de impeachment contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), apresentado por parlamentares do PSOL. A decisão, embora técnica em sua justificativa, jogou luz sobre o atual cenário político da Casa: a ampla blindagem do governo Tarcísio no Legislativo e o isolamento da oposição à esquerda.

Leia mais: Moraes é campeão de pedidos de impeachment contra ministros

O pedido, assinado por cinco deputados do PSOL — Carlos Giannazi, Guilherme Cortez, Ediane Maria, Mônica Seixas e Paula Nunes —, acusava o governador de crime de responsabilidade por manifestações públicas de apoio a Donald Trump e por suposta tentativa de interceder junto ao STF para facilitar uma eventual saída do ex-presidente Jair Bolsonaro rumo aos Estados Unidos.