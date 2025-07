Moraes é campeão de pedidos de impeachment contra ministros

A pressão por uma resposta política aos embates entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o bolsonarismo chegou com força ao Senado Federal. Desde o início da atual legislatura, já foram protocolados 26 pedidos de impeachment contra ministros da Corte, 13 deles direcionados a Alexandre de Moraes, relator de inquéritos que investigam Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.

Leia mais: Moraes é denunciado à OEA por 'abusos e censura' no Brasil

O mais recente pedido contra Moraes foi apresentado na quarta-feira (23) pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que vem cobrando do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a análise do caso. Flávio afirma que pautar a denúncia é “obrigação” de Alcolumbre, e acusa o Senado de omissão diante do que classifica como “esculhambação democrática”.