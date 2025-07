Senadores do Brasil chegam aos EUA para tentar barrar tarifaço

Nesta segunda-feira (28), a agenda começa com um café da manhã de trabalho na residência oficial da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti. Também participa o embaixador Roberto Azevêdo. Ao longo do dia, os parlamentares terão encontros fechados com representantes da Câmara de Comércio Norte-Americana e do Conselho Comercial Brasil-EUA.

A delegação de senadores que tenta conter o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos está agora completa em Washington. Os últimos integrantes — Carlos Viana (Podemos-MG), Jaques Wagner (PT-BA) e Rogério Carvalho (PT-SE) — desembarcaram no domingo (27) na capital americana, onde se juntaram aos demais membros da missão diplomática do Senado.

O objetivo é convencer os EUA a reavaliar as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, que entram em vigor já nesta semana, caso não haja avanço nas negociações. Os senadores devem alertar sobre o impacto da medida, que, segundo estudo da Comissão de Relações Exteriores do Senado, pode ameaçar cerca de 1,9 milhão de empregos no Brasil.

A comitiva permanece nos EUA até quarta-feira (30) e se reunirá com empresários americanos com negócios no Brasil e com brasileiros atuantes no mercado norte-americano. O esforço é para reforçar os laços comerciais e sensibilizar autoridades dos EUA sobre os prejuízos causados pelas tarifas em setores estratégicos.

O governo brasileiro também tem lembrado que, nos últimos 15 anos, os EUA mantiveram superávit de US$ 410 milhões na balança comercial com o Brasil, reforçando a complementariedade entre as duas economias como argumento contra o tarifaço.