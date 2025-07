Senadores dos EUA acusam Trump de chantagem para salvar Bolsonaro

“Suas ações aumentariam os custos para famílias e empresas americanas”, escrevem. “O Brasil também prometeu retaliar, e você prometeu retaliar em igual medida — o que significa que os exportadores dos EUA sofrerão e os impostos sobre importações para os americanos subirão além do nível ameaçado de 50%.”

Os senadores destacam que os Estados Unidos importam mais de US$ 40 bilhões por ano do Brasil, incluindo quase US$ 2 bilhões apenas em café, e que esse comércio sustenta cerca de 130 mil empregos no país. Segundo eles, as ameaças de Trump colocam toda essa cadeia em risco.

A carta ainda critica a recente decisão da Administração Trump de impor sanções de visto contra autoridades do Judiciário brasileiro que atuam no caso de Bolsonaro, o que, segundo os parlamentares, reforça o uso da máquina pública americana em função de interesses pessoais.