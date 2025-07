Bêbado e com mulher no colo, juiz aposentado atropela ciclista 

Um juiz aposentado foi preso em flagrante na manhã de quinta-feira (24) sob suspeita de dirigir alcoolizado e atropelar uma ciclista em Araçatuba, interior de São Paulo. A vítima está internada em estado grave.

Ele estava com uma mulher seminua no colo no momento do acidente. A reportagem não teve acesso à defesa dele.