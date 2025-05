Pena para juiz que furtou santa será aposentadoria com benefícios

O juiz João Carlos de Souza Correa, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), foi punido com a aposentadoria compulsória após ser flagrado em vídeo furtando uma peça sacra de um antiquário na cidade histórica de Tiradentes (MG). A decisão foi tomada na segunda-feira (12) pelo Órgão Especial do TJ-RJ, no desfecho de um processo administrativo disciplinar.

Segundo apuração do G1, o caso remonta a 2014, quando o magistrado foi gravado por câmeras de segurança levando uma imagem religiosa em madeira, avaliada em R$ 4 mil. A escultura, semelhante à de Nossa Senhora da Conceição, desapareceu da loja e só teve o sumiço notado dois dias depois.