Saco encontrado com restos humanos pode ser de Nicolly

Nicolly, de 15 anos, foi encontrada no dia 18 de julho, sem braços e pernas. Agora, com a descoberta do saco, cresce a suspeita de que os membros da jovem possam ter sido finalmente localizados. O material será submetido a exames periciais para identificar se, de fato, pertence à vítima.

Um novo capítulo macabro no caso Nicolly Pógere surgiu na manhã desta quinta-feira (24), quando funcionários da Prefeitura de Hortolândia (SP) encontraram um saco contendo restos mortais na mesma lagoa onde o corpo da adolescente foi localizado esquartejado na semana passada, informou o Cidade Alerta.

A Polícia Civil trata a nova evidência com cautela, mas trabalha com a possibilidade de que o saco contenha as partes que estavam desaparecidas.

O assassinato brutal chocou o país. Nicolly foi morta pelo próprio namorado, de 17 anos, com a ajuda de uma adolescente de 14, que também mantinha um relacionamento com ele. Ambos confessaram o crime. Por serem menores de idade, os dois foram apreendidos e internados, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Desde a tragédia, a mãe de Nicolly tem usado as redes sociais para pedir justiça e cobrar mudanças na legislação que trata crimes cometidos por adolescentes.