Caso Nicolly: 'Nunca vi tamanha brutalidade', diz delegado

O corpo de Nicolly foi encontrado enrolado em lençois e uma lona, itens que foram reconhecidos pelo pai do namorado. Havia ainda pedras junto ao corpo, o que denota uma tentativa de ocultar o cadáver. No corpo havia, ainda, marcas com as iniciais do PCC. Segundo a Polícia, trata-se de uma tentativa dos autores de atribuir o crime à facção paulista falsamente.

A Polícia Civil também trabalha para encontrar partes dilaceradas do corpo da jovem, que foram ocultadas pelos adolescente