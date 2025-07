Morango do amor, o doce que virou febre e meme nas redes sociais

Batizados de "morango do terror" ou "morango do ódio", essa versão, ao invés da esperada crocância da casca caramelizada, vem a textura "puxenta" que gruda nos dentes.

Em algumas postagens tem até quem quebrou ou perdeu o dente tentando abocanhar o caramelo grosso demais ou no ponto errado. Também não faltam erros na cor do corante - tradicionalmente vermelho, como o da maçã do amor-, no ponto do brigadeiro e no acabamento, com bombons grudados uns nos outros ou na embalagem, o que compromete o resultado e faz com que eles ganhem um dos apelidos jocosos.

A fama do morango do amor também abriu espaço para inúmeras variações. Surgiram o "morango do nordeste" (envolto com brigadeiro de doce de leite), o "maracujango" ou "morangujá" (com brigadeiro de maracujá). Além disso, há versões com pistache, abacaxi e praticamente qualquer sabor de brigadeiro imaginável.