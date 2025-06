Arroz-doce com caramelo

Reúna numa panela de lados altos (para não derramar) e fundo grosso o arroz, a água, as cascas de limão, os paus de canela e a pitada de sal. Deixe cozinhar até o arroz ficar bem macio. Quando isso acontecer e a água secar, retire a canela e as cascas e vá juntando o leite aos poucos. Mantendo a chama baixa, mexa sem parar evitando grudar no fundo. Estando o leite todo integrado, agregue o leite condensado, misture, retire do fogo e transfira para uma tigela, cobrindo com filme plástico para não criar película na superfície. Leve à geladeira enquanto prepara o caramelo. Use uma panelinha e aqueça o creme de leite em fogo brando, cuidando para não ferver. Reserve. Em outra panelinha, também de fundo grosso, queime metade do açúcar, ou seja, coloque-o na vasilha e leve ao fogo médio, até formar uma calda dourada. Mexa sem parar para que não escureça. Aos poucos agregue o restante do açúcar, mexendo sempre. Retire a panela do fogo e adicione aos poucos o creme de leite, mexendo até ficar homogêneo. Volte ao fogo baixo e assim que levantar fervura desligue.

Sirva num copo, taça ou tigela transparentes para obter efeito bonito. Preencha ¾ com o arroz-doce frio e distribua na superfície uma camada fina de caramelo. Com a ponta de um palito ou garfo mexa levemente o caramelo para que seu dourado misture-se ao branco do arroz. A gente começa a comer com os olhos.

Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras.