Se estiver trucando, vai tomar um 6, diz Lula sobre Trump

Lula disse que Trump “não quis conversar” e lembrou que o Brasil chegou a enviar uma carta em maio com propostas de negociação — ignoradas pelos EUA. O presidente também ironizou o argumento de Trump de que a taxação seria resposta à “caça às bruxas” contra Jair Bolsonaro. “Ele mandou uma carta pedindo para pararem de perseguir o Bolsonaro. Um desaforo desrespeitoso com o Brasil e a justiça brasileira”, disse.

Durante evento em Minas Gerais, nesta quinta-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou uma analogia com o truco para criticar a postura de Donald Trump diante do impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos. “Se ele estiver trucando, ele vai tomar um seis”, afirmou o petista. A fala foi proferida após o governo americano anunciar tarifa de até 50% sobre produtos brasileiros, com previsão para entrar em vigor em 1º de agosto.

O governo brasileiro reagiu formalmente na Organização Mundial do Comércio (OMC), alegando que as tarifas são arbitrárias e ameaçam a economia global. Em discurso na entidade, o embaixador brasileiro Philip Fox-Drummond Gough defendeu a retomada do multilateralismo e o papel da OMC como espaço legítimo de resolução de controvérsias.

Apesar do clima de confronto, Lula afirmou estar disposto a negociar, desde que haja respeito mútuo. “Eu converso com todo mundo, mas sobretudo com quem quer conversar. O Brasil não quer um imperador do mundo, o Brasil é dono do próprio nariz”, declarou. O presidente relembrou boas relações com gestões anteriores dos EUA, como as de Bill Clinton e George W. Bush, e reforçou que o país “tem os melhores negociadores do mundo”.