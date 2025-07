Bolsonaro: 'Se Lula me der passaporte, negocio com o Trump'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou na quinta-feira passada (17) que estaria disposto a negociar pessoalmente com Donald Trump para tentar reverter as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, mas condicionou essa atuação a um gesto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à devolução de seu passaporte, retido pela Polícia Federal por ordem do STF.

A medida anunciada por Trump, com início previsto para 1º de agosto, foi apresentada em uma carta enviada diretamente a Lula. No documento, o republicano atribui as tarifas a uma “relação injusta” entre os países e critica a postura do Supremo Tribunal Federal em relação a Bolsonaro.

O ex-presidente brasileiro disse acreditar que teria êxito em dialogar com Trump: “Trump jogou pesado com a China, não vai jogar com o Brasil? (...) Ele não quer o Brasil cada vez mais próximo da Venezuela”. Bolsonaro acrescentou ainda: “Tudo vai ficar pior” e “acho que teria sucesso em ter uma audiência com Trump”.

Ele também apontou riscos de isolamento econômico para o Brasil. “O Brasil está ficando isolado, economicamente vamos ficar nós e a China. Por quatro, ou cinco vezes ele [Trump] citou o meu nome, ele quer restabelecer a democracia”.