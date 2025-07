Lula chama Bolsonaro de fujão e diz que deve ir ao xilindró

O presidente Lula (PT) chamou nesta quinta-feira (24) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de fujão por não ter repassado a ele a faixa presidencial em 2023.

O petista também afirmou que o adversário, réu no julgamento da trama golpista, será preso se a Justiça decidir com base no que está nos autos.

"Agora [Bolsonaro] foi indiciado, o procurador-geral da República pediu sua condenação e ele vai sim, senhor, se a Justiça decidir com bases no autos, ele vai pro xilindró", disse Lula.

"O cara que tentou dar um golpe para não dar posse para mim, não teve coragem de me esperar, fugiu como rato foge. Agora fez as bobagens que fez e mandou o filho ir para Washington pedir a Trump que intervenha no Brasil. É uma vergonha, falta de caráter", afirmou.

Leia mais: Moraes nega prisão a Bolsonaro e diz que não há veto a entrevista

O presidente esteve nesta quinta-feira em evento na cidade de Minas Novas (MG), no Vale do Jequitinhonha, para anunciar a construção de escolas e de um instituto federal para comunidades indígenas e quilombolas.

O petista ainda afirmou que, na época em que estava prestes a ser preso, pessoas comentaram com ele sobre a possibilidade de pedir asilo a uma embaixada, mas que ele teria negado.

"Fiquei 580 dias preso, vieram me oferecer um acordo para ir a casa com tornozeleira de aço. Recusei o acordo, porque não troco minha dignidade por liberdade e não vou colocar tornozeleira porque não sou pombo-correio", afirmou.