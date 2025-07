Moraes nega prisão a Bolsonaro e diz que não há veto a entrevista

"Obviamente, não seria lógico e razoável permitir a utilização do mesmo modus operandi criminoso com diversas postagens nas redes sociais de terceiros, em especial por 'milícias digitais' e apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas que, eventualmente, poderiam ser praticadas por Jair Messias Bolsonaro [...] com a finalidade de continuar a induzir e instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras, com flagrante atentado à soberania nacional", diz Moraes.

O ministro afirma que novas tentativas do ex-presidente de dar entrevistas ou discursos públicos com a "nítida finalidade de continuar a prática das condutas ilícitas" serão motivo da decretação da prisão preventiva do político.

"Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça é cega mais (sic) não é tola!!!!!", diz Moraes na decisão.