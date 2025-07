Ordem de Moraes contra Bolsonaro provoca debate sobre censura

As ordens do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinando que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não se manifeste em redes sociais e que suas entrevistas não sejam transmitidas em perfis de terceiros geram um debate sobre em que medida elas configuram ou não censura.

Leia mais: Bolsonaro não pode ser punido por atos de terceiros, diz defesa

Especialistas consultados pela Folha de S.Paulo têm entendimentos distintos sobre o caso. Há quem veja as ordens como censura prévia e outros que entendem que foi uma limitação justificada e evitam usar o termo para caracterizar a ordem emitida pelo ministro.